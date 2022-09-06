Москва, 6 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Киевская хунта не может проводить наступательных операций, несмотря на то, что имеет огромный мобилизационный потенциал и мощную идеологическую базу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что сила бандеровской хунты на территории бывшей УССР кроется не в военной мощи, а в том, что ей удалось за восемь лет насадить нацистскую идеологию в каждую школу, вуз и детский сад. Поэтому у них есть очень внушительный мобилизационный потенциал.

«Они проводят одну мобилизацию за другой. Это факт. Сколько они смогут мобилизовать людей? Больше миллиона. Что это будет? Это будет какая-нибудь тероборона, которая будет еле шевелиться, а где-то будет шевелиться. Это будет где-то элитные части, а где-то совсем пушечное мясо. Но в целом это будет столько. И они очень сильно готовились к тому, чтобы вести оборонительные бои в мощных укрепрайонах. Авдеевка — мощный укрепрайон, ничем не менее мощный, чем Мариуполь. Краматорск — мощный укрепрайон и вот взятые все города — тоже», — отметил Кургниня.

По его словам, все предыдущие укрепрайоны наши войска взяли — Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь — и все следующие тоже возьмут. Почему-то у киевской хунты не получается стать аналогом немецких войск образца 1944–1945 годов. Бандеровская закваска больше коренится на репрессиях и пытках, а не на жертвенных смертях, и поэтому они не могут осуществить никакой прорыв, но вот на то, чтобы держаться, их «закваски» хватает.

«Они стреляют, они умирают, они удерживаются, они несут потери, они не ломаются сходу, они остаются под контролем своего обезумевшего руководства, но они не могут наступать. Это психологический фактор. А при всех издержках, которые я могу описывать до утра, которые происходят в русской армии, она может. Вот она может… В целом, оказывается, она по отношению к этой — дееспособна», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что за последние годы бандеровская хунта создала мощные укрепрайоны, но были же созданы и союзные войска с другой стороны — в ДНР и ЛНР. И если Россия мобилизацию не проводит, то ЛДНР — проводит. Поэтому с этой стороны тоже есть возможность положить гирьку. Другой гирькой с нашей стороны является более мощное техническое оснащение, которое, пусть и не без проблем, но осуществляется. И в этих ситуациях бандеровцы будут медленно проигрывать, а русские будут наступать.