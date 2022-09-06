Бандеровское пушечное мясо не сможет остановить русскую армию — Кургинян
Москва, 6 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Киевская хунта не может проводить наступательных операций, несмотря на то, что имеет огромный мобилизационный потенциал и мощную идеологическую базу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
Политолог отметил, что сила бандеровской хунты на территории бывшей УССР кроется не в военной мощи, а в том, что ей удалось за восемь лет насадить нацистскую идеологию в каждую школу, вуз и детский сад. Поэтому у них есть очень внушительный мобилизационный потенциал.
По его словам, все предыдущие укрепрайоны наши войска взяли — Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь — и все следующие тоже возьмут. Почему-то у киевской хунты не получается стать аналогом немецких войск образца 1944–1945 годов. Бандеровская закваска больше коренится на репрессиях и пытках, а не на жертвенных смертях, и поэтому они не могут осуществить никакой прорыв, но вот на то, чтобы держаться, их «закваски» хватает.
Он подчеркнул, что за последние годы бандеровская хунта создала мощные укрепрайоны, но были же созданы и союзные войска с другой стороны — в ДНР и ЛНР. И если Россия мобилизацию не проводит, то ЛДНР — проводит. Поэтому с этой стороны тоже есть возможность положить гирьку. Другой гирькой с нашей стороны является более мощное техническое оснащение, которое, пусть и не без проблем, но осуществляется. И в этих ситуациях бандеровцы будут медленно проигрывать, а русские будут наступать.