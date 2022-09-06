Москва, 6 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Двенадцать беспилотников ВСУ, 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и баллистическую ракету «Точка-У» перехватили российские средства ПВО за минувшие сутки в ходе спецоперации в б. УССР. Об этом сообщает 6 сентября Минобороны России.

Mil.ru ПВО России

Беспилотные аппараты киевских силовиков сбиты в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В районе Григоровки в ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Баллистическая ракета «Точка-У» перехвачена у города Попасная в ЛНР, а 11 снарядов HIMARS производства США — неподалёку от Каховской ГЭС.

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