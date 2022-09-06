Барнаул, , 14:25 — REGNUM Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за дождей и гроз, сообщает 6 сентября телеграм-канал мэрии Барнаула.

Гроза © ИА REGNUM

Ухудшение погоды в Алтайском крае ожидается днём 7 сентября и сутки 8 числа. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные дожди, грозы, град и сильный ветер до 18–23 метров в секунду, с порывами до 25 метров. В регионе похолодает.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Алтайском крае, несмотря на календарную осень, по-летнему тепло. Ранее сообщалось, что в период с 6 сентября по 7 сентября сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 гр. и выше.

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