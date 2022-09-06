Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что для оказания помощи нуждающимся людям в Афганистане до наступления зимы необходимо 614 миллионов долларов США. Об этом сообщает портал Darivoa.

Афганистан Afghanistan Matters

УКГВ сообщило, что эти средства будут потрачены на подготовку к зиме, включая модернизацию и ремонт укрытий и обеспечение тёплой одеждой и одеялами на зимние месяцы.

Управление обратилось к гуманитарным агентствам с просьбой продолжить оказание помощи Афганистану до наступления холодов, поскольку уязвимые семьи зимой нуждаются в ней как никогда. Также отмечается, что гуманитарные организации должны доставить эту помощь до того, как в Афганистане похолодает, и дороги будут перекрыты.

Агентство заявило, что на предстоящую зиму в Афганистане было определено 122 высокоприоритетных, 247 среднесрочных и 32 низкоприоритетных задачи.

На прошлой неделе заместитель представителя Генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи в Кабуле Рамиз Алекперов заявил, что с января по июнь этого года Организация Объединённых Наций оказала помощь около 24 миллионам человек в Афганистане и передала более одного миллиарда долларов наличными в качестве гуманитарной помощи.

«Решение кризиса не в распределении еды и крова, народу Афганистана нужно больше помощи в целях развития для устранения основных причин их боли и страданий, таких как строительство заграждений от наводнений, плотин, дренажных каналов и водопроводов, систем хранения», — пояснил он.

Между тем, Международный комитет Красного Креста также призвал правительства и институты развития вернуться в Афганистан и продолжить поддержку приостановленных проектов. Комитет заявил, что страны должны возобновить свои инвестиции в базовую инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в Афганистане.

Организации помощи заявили, что уровень человеческих потребностей в Афганистане растёт день ото дня, и сейчас 90% населения страны не имеет достаточно еды, а 55% населения нуждается в гуманитарной помощи.