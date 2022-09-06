Промышленная ипотека: механизм в основном рассчитан на средний бизнес
Москва, 6 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Промышленная ипотека — новый механизм, его идея состоит в том, чтобы российские компании могли получить дешевые и долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Ипотека
«По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых.
Для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3%. В условиях закрытых внешних рынков капитала и необходимости быстрого развития импортозамещающих проектов в промышленности и технологической сфере эта мера должна облегчить предприятиям расширение производства и запуск новых инвестиционных проектов, увеличить число рабочих мест.
С учетом предлагаемой верхней планки льготного кредита 500 млн рублей, что, по словам Мантурова, позволит приобрести до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости, этот механизм, скорее всего, рассчитан в основном на средний бизнес.
Мера представляется вполне правильной, однако ее полезность будет в конечном итоге зависеть и от других факторов, влияющих на экономическую эффективность проектов, в частности, обеспеченности предприятий необходимым оборудованием и комплектующими, а также наличия достаточного спроса на производимую продукцию», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России подготовило постановление о запуске программы промышленной ипотеки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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