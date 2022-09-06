Владивосток, , 18:32 — REGNUM Росатом планирует заключить контракт на строительство двух новых атомных ледоколов. Новые судна станут пятым и шестым универсальными атомными ледоколами проекта 22 220. Соответствующий контракт будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил во вторник, 6 сентября, Владимир Панов, спецпредставитель Росатома в рамках Восточного экономического форума.

Ледокол «Арктика» (проект 22220) Oaoosk.ru

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«Сейчас у нас строятся четыре ледокола. По пятому и шестому, я надеюсь, что в самое ближайшее время будет принято окончательное решение, произойдет контрактация и начало строительства», — заявил Панов.

Ранее Максим Кулинко, замдиректора дирекции Севморпути «Росатома» в ходе круглого стола «Транспортно-транзитный потенциал Арктики» заявил, что к 2030 году на Северном морском пути будет работать минимум 13 ледоколов.

«Четыре ледокола в постройке, включая «Лидер». Плюс есть поручение председателя правительства России дополнительно построить два новых ледокола серии 22 220, эти ледоколы планируем начать строить с 2023 года за счет федерального бюджета. Корпорация берет на себя повышенные обязательства построить еще четыре ледокола под перспективные проекты, за внебюджет. Вся ледокольная расстановка по всей трассе СМП есть», — рассказал Максим Кулинко.

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Как сообщало ИА REGNUM, принято решение о строительстве в Петрозаводске двух ледоколов для Северного морского пути. Строительство судов ледового класса обсуждалось 25 августа главой Карелии Артуром Парфенчиковым и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в ходе встречи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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