Лондон, , 14:20 — REGNUM Новый премьер-министр, которым стала бывший глава МИД Лиз Трасс, выбран в Великобритании, и на фоне ухода ее предшественника Бориса Джонсона многие его сторонники начинают испытывать по нему определенную ностальгию, пишет Тереза Рафаэль в статье, вышедшей 6 сентября в Bloomberg.

Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам обозревателя агентства, даже если Джонсон больше никогда не возглавит Консервативную партию, и несмотря на то, что он обещал полностью поддерживать новое правительство, мало кто сомневается, что он будет отбрасывать длинную тень из-за «пределов игрового поля». Из-за этого его наследие обретает непростое значение. То, как будет восприниматься его, часто непростой, период правления, окажет влияние и на Консервативную партию в последующие годы.

В целом сторонники Джонсона оценивают его работу высоко, несмотря на ряд скандалов. Тем не менее этого нельзя сказать о британских гражданах вообще: для большинства британцев он стал разочарованием: лишь для 22% из них, как показал недавний опрос YouGov, Джонсон был выдающимся или хорошим политиком. 55% же опрошенных посчитали его плохим или ужасным. При этом первоначально всё было не так, и Джонсон смог получить популярность в связи с тем, что он, в частности, закончил выход Великобритании из ЕС. Кроме того, он изменил консервативную электоральную базу, обратившись к разочарованным представителям рабочего класса, которые устали от стагнации заработной платы, точно так же, как Дональд Трамп изменил Республиканскую партию.

Но он не терял времени даром, распыляя оказанный ему кредит доверия. За громкими обещаниями слишком часто следовали драмы, различные скандалы и проблемы с реализацией политики. Серьезные проблемы, от скрипящей Национальной службы здравоохранения и недофинансируемой социальной сферы до проблем с полицией и забастовок в государственном секторе, назревали без серьезного вмешательства.

Где успеха он добился, так это по вопросу бывшей УССР. Инстинктивное понимание Джонсоном геополитических ставок и его всесторонняя поддержка Киева — от военной помощи до обучения солдат из бывший УССР и его собственных дипломатических усилий — выявили острое ощущение геополитического момента. Эта деятельность, считает автор, заслуживает того, чтобы быть записанным в заслуги бывшего премьер-министра. Пока рано говорить о том, что широкая общественность со временем пересмотрит свое мнение. И хотя летом он отошел в сторону, пока шла гонка преемников, он нашел время, чтобы напомнить о своих заслугах, посетив Киев (где он является национальным героем) и пообещал инвестировать 700 миллионов фунтов стерлингов ($806 млн) в предполагаемую атомную электростанцию Sizewell C в Саффолке.

Если учесть это и то, что сам Джонсон считает, что партия в некотором смысле предала, новому премьер-министру Лиз Трасс теперь придется нервно оглядываться через плечо на то, что ее предшественник сделает дальше.