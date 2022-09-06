Пенза, 6 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Пензенской области утвержден перечень перспективных профессий на рынке труда, включающий 51 наименование специальностей в различных отраслях экономики. Глава региона Олег Мельниченко 6 сентября поручил усилить работу по профессиональной ориентации детей и молодежи, а также по укреплению материально-технической базы учреждений среднего специального образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Губернатор подчеркнул, что происходит масштабное обновление федеральных государственных образовательных стандартов.

«Новые стандарты обязательно нужно согласовывать с работодателями, к которым в итоге придут молодые специалисты. Требуется оперативно отрабатывать возникающие вопросы с торгово-промышленной палатой, с Ассоциацией промышленников Пензенской области, с «Опорой России», малый и средний бизнес тоже нужно включать в этот процесс», — поручил Мельниченко.

Необходимо активно входить в существующие федеральные программы, чтобы регион мог от профильного министерства максимально получать средства для развития образовательной базы, закупки оборудования, а средства областного бюджета направлять на ремонтные работы, заключил руководитель субъекта.

Ранее ИА REGNUM передавало результаты исследования экспертов по теме трудоустройства молодежи.

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