Владивосток, , 14:20 — REGNUM Во Владивостоке и в Южно-Сахалинске в аэропортах построят четырехзвездочные отели. Соглашение об этом на полях VII Восточного экономического форума было подписано 6 сентября между группой компаний «Бурдугуз» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КРДВ.

Международный аэропорт Владивосток Vitaliy Ankov

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Две новые компании «Отели Сахалина» и «Аэротель Владивосток» приступили к поиску подрядных организаций для проектирования и дизайна новых гостиниц.

Новые отели, рассчитанные на 175 и 140 номеров назовут «Легенда Аэро Сахалин» и «Легенда Аэро Владивосток». Оба здания будут семиэтажными. В них помимо номеров будут конференц и тренажерный залы, рестораны, СПА с банным комплексом и бассейном.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях VII Восточного экономического форума 6 сентября было подписано трехстороннее соглашение между Сахалином, компанией «Антерра» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о строительстве на Итурупе гостиницы со СПА-комплексом.