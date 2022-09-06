Симферополь, , 14:18 — REGNUM На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму 5 сентября стартовал новый образовательный заезд, который объединил сразу три направления, посвященных театру: арт-школы музыкального театра, национального театра и театрального менеджмента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Тавриды».

В образовательном заезде «Главная сцена» примут участие 357 человек из 63 регионов России, Луганской Народной Республики и Харькова. Отмечается, что в рамках заезда участники создадут музыкальный спектакль, посетят тематические тренинги, мастер-классы и лекции, а также займутся исследованием методов решения проблем, актуальных для современного театра.

Напомним, молодёжный форум «Таврида» проводится с 2014 года в Крыму. Основным организатором форума является Федеральное агентство по делам молодёжи.

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