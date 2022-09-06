Бишкек, , 14:16 — REGNUM Международные резервы Киргизии по итогам августа 2022 года сложились на уровне $2 млрд 567,8 млн (156 млрд 380 млн рублей). Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За последний месяц их удалось незначительно увеличить — на $19,3 млн (1 млрд 177 млн рублей) или почти на 0,8%.

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При этом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года размер международных резервов Киргизии сократился на $301,6 млн (18 млрд 370 млн рублей) или на 10,5%.

А с начала текущего года их объём уменьшился на $409,7 млн (24 млрд 953 млн рублей) или на 13,7%.

ИА REGNUM напоминает, что своего максимума международные валовые резервы Киргизии достигли в сентябре 2021 года. Тогда их объём превышал $3 млрд 241,1 млн (197 млрд 383 млн рублей по текущему курсу).

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