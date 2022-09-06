Алма-Ата, Казахстан, 6 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В одном из зданий Казахстанского дорожного научно-исследовательского института в Алма-Ате 6 сентября вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям бывшей столицы Казахстана.

Алма-Ата. Советская застройка

«Происходило горение помещения на втором этаже трехэтажного административного здания на площади 45 м2. Пожар локализован в 14.23 и ликвидирован в 14.43. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в борьбе с огнём участвовали 47 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливают.

Кроме того, в тот же день вспыхнул природный пожар Медеуском районе. Там загорелась сухая трава на нескольких участках склона холма. К тушению огня привлекли 100 человек и восемь единиц техники. Также пожарные тушат сухостой в Жетысуском и Наурызбайском районах города.