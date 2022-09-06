Москва, 6 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, следует ли причислить Россию к странам-спонсорам терроризма. Известно, что противником инициатив по включению РФ в данный официальный список является Госдеп в лице Энтони Блинкена, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк, писатель Дометий Завольский.

Министерство обороны Российской Федерации Россия и США

«В последние месяцы в ответ на призывы киевского режима в обеих палатах Конгресса США были сделаны заявления о нужности включить Россию в список стран, поддерживающих терроризм, куда в настоящее время входят Куба, Иран, Сирия и КНДР. 5 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил о жёстких ответных действиях России.

Примечательно, что инициативы членов Сената и председателя Палаты представителей Нэнси Пелосси никак не увязаны собственно с вопросом о поддержке терроризма. Россию предлагается включить в данный список за «совершение военных преступлений». При этом конгрессменами упоминались не только события в б. УССР, но и в Сирии и даже в Грузии и Чечне.

Однако обновляемый с конца 70-х гг. список стран, поддерживающих терроризм, основан на выдвинутых против их режимов обвинениях в связи с конкретными террористическими актами, поддержкой движений, признанных в США террористическими, укрывательством террористов.

Инкриминируемые России с подачи киевского режима деяния вроде «резни в Буче» или ракетного удара по вокзалу в Краматорске не только не подпадают под понятие «терроризм», но уже осмыслены широким мировым кругом экспертов как провокации киевского режима, пытающегося взвалить на Россию вину за гибель мирных жителей в результате действий ВСУ даже на контролируемой режимом территории.

Включение России в список стран-спонсоров терроризма подразумевает окончательный разрыв отношений в сфере высоких технологий. В частности, это потребует немедленного размежевания в космической области, что, например, ставит вопрос о дальнейшей работе МКС.

Тем временем российский МИД в лице посла Антонова намекнул, что действия США в этом направлении ставят под удар американские активы.

Кроме того, нет сомнений, что российские спецслужбы располагают обширными сведениями о негласной деятельности США в различных регионах мира, включая Латинскую Америку, Ближний Восток, Восточную Европу.

В отличие от голословных обвинений против российской армии, среди этих фактов с большой вероятностью найдётся немало таких, что могут быть истолкованы как поддержка Соединёнными Штатами терроризма.

Дипломатия США вынуждена признать, что экономико-дипломатический блицкриг против России провалился, киевский режим, должный играть в кампании ключевую роль, теряет свой военный и демагогический потенциал.

На таком фоне эскалация конфликта с Россией на поле борьбы с терроризмом, столь неловком для США, пока нецелесообразна», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым внесение России в американский перечень стран — спонсоров терроризма.

Читайте также: Байден отказался считать Россию «спонсором терроризма»