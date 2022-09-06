Орел, 6 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Крематорий может быть построен в Орловской области. Перспективы строительства обсудил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев в ходе рабочей встречи с генеральным директором ГК «Орелкомпрессормаш» Игорем Любченковым. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крематорий

«В ходе встречи Сергей Антонцев с Игорем Любченковым обсудили вопросы о возможности строительства крематория на территории Орловской области и предварительный план реализации данного инвестиционного проекта», — говорится в сообщении.

Других подробностей проекта не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крематорий был построен в Воронеже, он заработал в феврале 2020 года. Жители города выступали против строительства объекта, власти аргументировали его необходимость нехваткой мест на кладбищах. Строительство крематория анонсировали также в Белгороде.