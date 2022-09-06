Москва, , 14:12 — REGNUM Показатель младенческой смертности в России за последние годы является рекордно низким. Об этом 6 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе своего выступления на Съезде детских врачей Московской области.

Михаил Мурашко

«Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурашко указал, что в данный момент перед возглавляемым им ведомством стоит задача по повышению уровня удовлетворённости жителей России качеством оказания педиатрической помощи, что, по его словам, является посильной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина заявила, что риск бесплодия увеличивается у женщин примерно на 5% ежегодно после 30 лет.