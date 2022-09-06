Москва, 6 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Обвинять Россию в фашизме — это такой тренд в Европе, считает сотрудник ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев. Комментируя 6 сентября в своем телеграм-канале реакцию главы евродипломатии Жозепа Борреля на характеристику России как фашистского государства, он пояснил:

Обыкновенный фашизм

«Все те, кто работали на Гитлера, делали Вермахту оружие, боеприпасы, пекли хлеб и наливали вино, кто помогал гнать евреев в концлагеря, сейчас стали массово бороться с русским фашизмом (прям как наши леваки вроде Крашенинниковой).

Вот вам чешское интернет-издание: »Фашистская мразь из сторонников Путина заполнила половину Вацлавской площади». Ок. То есть чехи, которые решили, что с экономикой в стране стало как-то не очень и поэтому надо бы начать говорить с Москвой, — это фашисты. Впрочем, там дальше более мощные пассажи.

«В десятимиллионной стране нормально, когда по площади ходят несколько десятков экстремистов и маргиналов (в чешском оригинале primitivu, я подобрал более подходящее слово). Но настоящая проблема заключается в том, что иностранные и враждебные державы выступают за агрессивный фашизм. Мы должны вынести из этого ясное знание. У нас здесь есть опасная экстремистская сила: пророссийские фашисты, клянущиеся чешским патриотизмом. При этом они образцовые предатели нации и абсолютно примитивные отбросы общества. Просто посмотрите на них». Нормально так, 70 тысяч отбросов. И все сплошь пропутинские фашисты.

Это не оговорки отдельного чиновника или мнение модного журналиста. Это так думает вся Европа. Да ладно Европа. Наша культурно-эстрадная общественность думает примерно так же».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о конкретных шагах против «фашистской России», не стал спорить с такой формулировкой в адрес России и повторил данный термин.

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