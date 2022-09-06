Москва, , 14:10 — REGNUM Киевские войска лишились трёх штурмовиков Су-25 в результате действий российской авиации и средств ПВО. Об этом сообщает Минобороны России 6 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Су-25 Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что один Су-25 сбит в районе города Снигирёвки в Николаевской области, ещё два — в районе села Мирного в том же регионе.

Всего ВСУ потеряли за сутки на николаево-криворожском направлении 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 210 военнослужащих.

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