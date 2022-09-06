Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Свердловской области участники организованной группировки, вымогавшие деньги у бизнесменов, затягивали ход расследования дела. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Расследование уголовного дела продолжалось 20 месяцев. Дело состоит из 30 томов. Участникам банды предъявили обвинения в требовании передачи чужого имущества под угрозой насилия, принуждении к отказу от совершения сделки и грабеже.

По данным Горелых, преступную группировку организовал уроженец Смоленской области. Его сообщниками стали уроженец Казахстана и трое жителей Свердловской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группу уральцев задержали в 2020 году. Мужчины вымогали деньги у предпринимателей.