Берлин, 6 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил в парламенте Германии с речью о зверствах, совершенных Третьим рейхом, и в то же время высоко оценил тесные и дружеские отношения, установившиеся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, как передает Associated Press.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

«Никогда еще в истории человечества не было кампании, подобной той, которую проводили нацисты и их пособники с целью уничтожения еврейского народа», — сказал Герцог законодателям в Бундестаге.

Также Герцог рассказал о своем отце, бывшем президенте Израиля Хаиме Герцоге, который в качестве офицера британских войск был среди тех, кто освобождал концентрационный лагерь Берген-Бельзен в апреле 1945 года.

«Я никогда не забуду, как он описывал мне ужасы, свидетелем которых он был. Зловоние. Людские скелеты в полосатых пижамах, груды трупов, разрушение, ад на земле», — сказал израильский президент немецким депутатам.

Заглядывая в будущее, Герцог высоко оценил тесные отношения между двумя странами и их совместную приверженность борьбе с антисемитизмом.

«Партнерство между Израилем и Германией прославилось на весь мир, и мы должны и дальше углублять и развивать его на благо блестящего будущего не только наших стран, но и всего человечества», — сказал он.

Также 6 сентября Герцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетят место бывшего концентрационного лагеря. После осмотра мемориального комплекса оба президента встретятся с выжившими узниками и немецкими школьниками и студентами.

Президент Израиля прибыл с государственным визитом в Германию и 5 сентября принял участие в церемонии в Мюнхене, посвященной 50-летней годовщине гибели 11 израильских спортсменов, убитых палестинскими боевиками на Олимпийских играх 1972 года.