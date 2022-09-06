Москва, 6 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, всего артиллерией ВСУ было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.

«Огонь вёлся с позиций [ВСУ] в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены», — добавили в Минобороны России.

Также отмечается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время город Энергодар в Запорожской области остался без электричества. В администрации города сообщили об обстрелах со стороны киевских боевиков, повредивших линию электропередачи в районе Запорожской АЭС.

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