Москва, , 14:08 — REGNUM США и европейские элиты не прочь резко снизить уровень жизни населения Европы, дабы приучить его жить в нищете и радоваться подачкам в виде мизерной зарплаты и возможностью пользоваться иногда благами цивилизации, именно это и происходит на фоне антироссийских санкций, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Да плевать они хотели на это население. Они это население почему очень сильно раскормили [во времена существования СССР]? Потому что надо было показать вполне существующему рабочему классу на заводах «Рено» или каких еще, что смотрите как у вас все хорошо… И работаете вы немного, и денег у вас много. Они раскормили этих европейцев, они обленились, мышей не ловят», — заявил Кургинян.

А затем, после того как СССР не стало и мир стал капиталистическим, правящие элиты на Западе подумали и пришли к выводу, зачем платить европейцам втридорога, если в Китае или Вьетнаме можно за десятую часть того, что они платят европейцу получить двойной труд. После этого начали вкладывать деньги в Китай и вырастили себе же своего конкурента, который начал выходить за рамки.

«Что будем делать? Так понизить уровень жизни населения — это вполне себе хорошая вещь… Опустить уровень жизни [до дна], а потом чуть-чуть поднять, и все скажут: «Ой, стало лучше!» . На самом деле снижение будет серьезное. Это компонента в многоплановой игре, которая сейчас идет как бы вокруг [территории бывшей УССР], тоже существует, и никто этого не боится», — продолжил эксперт.

По его словам, американцы считают, что пусть Европа просядет, но и европейская элита не прочь приучить свое население обтираться полотенцем, вместо того чтобы принимать душ и платить ему в пять раз меньше зарплату, чтобы он радовался тому, что ему почти позволили пользоваться электричеством. Он также отметил, что это вполне все укладывается в циничную логику людей в элитах Запада.