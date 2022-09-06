В Ярославле из-за нехватки врачей возникли очереди в поликлинике
Ярославль, 6 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Жители Фрунзенского района Ярославля жалуются на очереди ко врачам во взрослой поликлинике № 3 второй клинической больницы. Об этом они пишут в социальных сетях.
В самой больнице проблему не отрицают. Руководство медучреждения прокомментировало ситуацию. Оказалось, что в поликлинике не хватает врачей — вместо 24 сотрудников приём ведут всего 13.
По словам руководства, вскоре в поликлинике появятся ещё 6 специалистов — 3 врача и 3 ординатора. Сейчас они получают документы об аккредитации.
Ещё одной причиной очередей стали работы по установке электроподъемника для маломобильных граждан и ремонт кабинетов узких специалистов. Из-за этого возникают трудности в разграничении потоков больных и здоровых пациентов. Работы будут завершены до конца сентября.