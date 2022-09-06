Ярославль, 6 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Жители Фрунзенского района Ярославля жалуются на очереди ко врачам во взрослой поликлинике № 3 второй клинической больницы. Об этом они пишут в социальных сетях.

Gorspravka09.ru Медицина

В самой больнице проблему не отрицают. Руководство медучреждения прокомментировало ситуацию. Оказалось, что в поликлинике не хватает врачей — вместо 24 сотрудников приём ведут всего 13.

«Из 13 участковых врачей двое находятся на листке нетрудоспособности, двое на учёбе, один в очередном отпуске. Отток кадров из поликлиники в летний период был в основном обусловлен увольнением участковых врачей в связи с трудоустройством по специальности после окончания ординатуры, переездом в другой город», — пояснила администрация ярославской клинической больницы № 2.

По словам руководства, вскоре в поликлинике появятся ещё 6 специалистов — 3 врача и 3 ординатора. Сейчас они получают документы об аккредитации.

«Также в поликлинику приходит врач-оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики. Трудоустройство будет произведено в кратчайшие сроки. Администрация учреждения продолжает работу по укомплектованию вакантных ставок», — добавили в учреждении.

Ещё одной причиной очередей стали работы по установке электроподъемника для маломобильных граждан и ремонт кабинетов узких специалистов. Из-за этого возникают трудности в разграничении потоков больных и здоровых пациентов. Работы будут завершены до конца сентября.