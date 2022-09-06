Новониколаевский район, , 14:15 — REGNUM Обстоятельства гибели 43-летнего охотника в хуторе Нижнекардаильский выясняют следователи в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

Установлено, что 4 сентября двое братьев 43 и 44 лет готовились к охоте. Старший мужчина пристреливал новое охотничье ружьё через телевизионный прицел и в какой-то момент, не убедившись в выборе цели, попал в родственника. Он самостоятельно отвёз брата в больницу, однако спасти того не удалось.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.