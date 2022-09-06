Ульяновск, 6 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Пост руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области занял 53-летний Газинур Апсалямов, ранее руководивший территориальным ведомством в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru Газинур Апсалямов

Глава Ульяновской области Алексей Русских встретился с вновь назначенным руководителем УФНС по региону Газинуром Апсалямовым. Отмечается, что в налоговых органах он работает 27 лет (с 1995 года), пройдя путь от инспектора до руководителя управления. До назначения в Ульяновск с сентября 2018 года возглавлял УФНС по Республике Дагестан.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия, вопросы бюджетной и налоговой политики. Губернатор заявил, что власти «тесно сотрудничают» с ведомством в части увеличения доходов, подчеркнув, что у области есть «большой потенциал и резервы для дальнейшего роста».

«Например, налог на добычу полезных ископаемых. Рассчитываем на содействие со стороны налоговой службы в этом вопросе» — сказал Алексей Русских.

Отметим, что в конце мая 2022 году Игорь Мюрк, занимавший пост главы УФНС по Ульяновской области с 2016 года, перешёл на аналогичную должность в Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года новым военным прокурором Ульяновского гарнизона назначен Сергей Баженов.