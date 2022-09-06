Мурманск, 6 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Мурманский морской рыбный порт продолжает наращивать свои производственные показатели, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, сообщает пресс-служба порта.

Fish.gov.ru Причалы Мурманского морского рыбного

По данным ведомства, за 8 месяцев 2022 года общий грузооборот со 160,9 тыс. тонн вырос до 203,4 тыс. тонн (+26,4%). Доля перевалки рыбопродукции выросла на 12,6% с 138,4 тыс. тонн до 155,9 тыс. тонн.

«Мир меняется, а рыбный порт остается верен своему любимому делу. Ежедневно наши сотрудники продолжают образцово выполнять свои служебные обязанности, успешно внедряют технологии Национального проекта «Производительность труда», что, кстати, уже дает положительные результаты. Впереди еще много работы, но мы уверены, что со всем справимся успешно!» , — заявил исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук .

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев с начала 2022 года грузооборот морских портов в России сократился на 0,2% в годовом выражении и составил 482 млн тонн.