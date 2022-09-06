Владивосток, 6 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Соглашение о разработке технологии производства инновационного углеродного материала подписали в ходе VII Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и компания «Элемент». В республике намерены производить суперконденсаторы с высокой плотностью запасаемой энергии, сообщило ЯСИА.

Kremlin.ru Восточный экономический форум

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Поддерживать проект будет министерство инноваций республики. Конденсаторы будут создаваться из модифицированных углеродных матриц с заданной наноструктурой. Ожидается, что реализация проекта будет стоить недорого за счёт дешёвого сырья, а само производство получится экологичным. Выпускаемые суперконденсаторы будут обладать высокой электропроводностью и химической стабильностью, говорится обосновании проекта.

Продукцию задействуют в производстве электромототехники, силовой электроники, гибридных батарей, устройств для хранения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.