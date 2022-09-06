Мурманск, , 18:12 — REGNUM Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» вернулась в Кронштадт. Погружная баржа «Атлант» с подводным судном на борту пришвартовалась на терминале порта «Моби Дик» в Кронштадте 5 сентября. Легенда отечественного флота завершит свой 64-летний путь по воде — отныне ей предстоит новая жизнь на суше. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Выборгском заливе Пресс-служба АНО «Остров фортов»

«Возвращение К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадт — это очень символичный и трогательный этап. Легенда отечественного подводного флота, которая после трёх десятилетий добросовестной службы долгие годы находилась под угрозой утилизации, наконец, держит путь в свой новый дом — Музей военно-морской славы, где её ждёт достойное будущее. Вместо того, чтобы «быть распиленной на иголки», К-3 продолжит служить своей стране, выполнять просветительские и воспитательные задачи как живое воплощение славной военно-морской истории, технического гения конструкторов и героизма наших моряков», — рассказала Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

В настоящий момент на борту «Атланта» проводятся работы по разделению корпуса К-3 на две части, для выгрузки и транспортировке субмарины по суше. Они будут воссоединены уже после установки в здание Музея военно-морской славы.

Отметим, что К-3 «Ленинский комсомол» является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой. Название «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной подлодки «М-106», погибшей в 1943 году. Спуск на воду состоялся в 1957 году, а вывели из строя в 1991 году. В 1962 году атомная подводная лодка совершила длительный поход по Северному Ледовитому океану и дважды достигала Северного полюса. В 2002 году была доставлена в город Полярный Мурманской области для утилизации. Однако в 2008 году по решению Морской коллегии, судно решили переделать под музей. В 2019 году были завершены работы по конвертации.

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