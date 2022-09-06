Париж, 6 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Сформировавшийся ураган «Даниэль», который раньше направлялся к побережьям Испании и Франции, похоже, изменил направление и интенсивность, передает BFM TV.
Ураган теперь движется в сторону северной Европы, а не к европейскому побережью.
Ураган вызовет порывы ветра, которые могут достигать до 180 км/ч.
«В ближайшие дни ожидается постепенное ослабление», — отмечают метеорологи из США.
Как сообщало ИА REGNUM, в семнадцати департаментах Франции, расположенных на востоке страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за шторма.
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