Москва, , 14:04 — REGNUM Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве готов приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом 6 сентября сообщается на сайте штаба.

Выборы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности штаб сумел собрать и подготовить свыше 10 тыс. наблюдателей за выборами, отметил его руководитель Вадим Ковалев.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью к выборам готов. По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно. Хочу также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы укомплектован — набор окончен», — отметил Ковалева.

Отметим, что муниципальные выборы в Москве пройдут в период с 9 по 11 сентября 2022 года. Голосование состоится в 125 из 146 муниципальных образований города.

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