Уфа, , 14:05 — REGNUM 344 млн рублей направлено на поддержку племенного животноводства в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на совещании в республиканском правительстве.

Коровы на молочной ферме Mcx.ru

Он напомнил, что Башкирия является крупнейшим производителем продукции животноводства и занимает лидирующие позиции по поголовью племенного скота. В настоящий момент в регионе функционируют 83 племенных организации.

Фазрахманов сообщил, что за семь месяцев 2022 года в регионе было приобретено более 1,1 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе 959 голов молочного скота.

«Ежегодно в республике оказывается существенная государственная поддержка племенного животноводства. Так, в 2022 году сельхозтоваропроизводителям направлено 344 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета — 67 млн рублей», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, до аграриев Башкирии доведены пять млрд рублей государственной поддержки.

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