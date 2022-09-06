Кострома, 6 сентября 2022, 14:07 — REGNUM Руководитель муниципального проекта «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» Анастасия Коморина написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она курировала деятельность волшебницы с ноября 2021 года.
Девушка работала в проекте с момента появления резиденции Снегурочки в 2013 году, несколько лет исполняла её роль а затем выполняла административные функции. Ранее с проектом попрощалась его автор — известная в Костроме режиссер мероприятий Ксения Смирнова. Она занималась развитием бренда с 2013 по 2021 год. Кто станет новым руководителем Снегурочки — неизвестно.
Справка: проект «Сказочная Кострома — родина Снегурочки» в городе развивает муниципальное учреждение «Возрождение». Главным местом знакомства с волшебницей в городе считается Резиденция. Кроме Снегурочки в ней работают несколько актёров, исполняющих роли «магистра игры», «почтовой помощницы волшебницы», мастерицы Скоренки и Умника. Сам бренд существует с 2000-х годов. Каждый год на новогодние праздники к внучке приезжает Всероссийский Дед Мороз.
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