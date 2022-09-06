Кострома, 6 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Руководитель муниципального проекта «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» Анастасия Коморина написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она курировала деятельность волшебницы с ноября 2021 года.

Наталья Диева Снегурочка на Дне Костромы, 2022

«Прощаюсь со своей сказкой. Ухожу в другую жизнь. Бесконечно благодарю любимый проект и всех, с кем удалось за эти годы работать и дружить, создавая наш волшебный добрый мир. Пусть в нём всё будет хорошо», — написала Коморина в социальных сетях.

Девушка работала в проекте с момента появления резиденции Снегурочки в 2013 году, несколько лет исполняла её роль а затем выполняла административные функции. Ранее с проектом попрощалась его автор — известная в Костроме режиссер мероприятий Ксения Смирнова. Она занималась развитием бренда с 2013 по 2021 год. Кто станет новым руководителем Снегурочки — неизвестно.