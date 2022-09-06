Сеул, 6 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Ожидается, что в Южной Корее продолжат фиксировать дефицит торгового баланса, поскольку темпы роста экспорта замедляются, а цены на энергоресурсы растут. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ЦБ отметили, что если цены на нефть и другое сырье стабилизируются, то торговый баланс страны может улучшиться.

Напомним, что в августа дефицит торгового баланса Южной Кореи составил $9,47 млрд. Дефицит фиксируется на протяжении пяти месяцев подряд из-за высоких цен на энергоносители.

Несмотря на увеличение дефицита торгового баланса, ожидается, что по итогам года в стране зафиксируют профицит платежного баланса.

По данным ЦБ, в первом полугодии профицит платежного баланса страны составил $24,8 млрд. Ожидается, что к концу года показатель достигнет отметки в $37 млрд.