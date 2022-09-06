Москва, 6 сентября 2022, 13:56 — REGNUM Развитие Дальнего Востока как туристического бренда имеет серьезный потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.

Дальний Восток
Дальний Восток
Надальнийвосток.рф
«С точки зрения природных достопримечательностей Дальний Восток — одно из самых привлекательных и интересных направлений в России.
Однако сегодня это направление имеет несколько значимых ограничений — это его отдаленность, связанные с этим высокие цены на билеты и отсутствие развитой инфраструктуры и сервиса.
Причем, несмотря на эти ограничения, туристический поток до пандемии стабильно прирастал на 5-7% в год.
В последние же два года происходит глобальное перераспределение туристических потоков, и большое число туристов, ранее путешествовавших за границу, обратило свое внимание на внутренние направления.
Соответственно, при грамотном подходе создание курортов на Дальнем Востоке, о которых объявили на ВЭФ, может дать толчок к развитию этих территорий, считает эксперт.
Для этого необходимы будут серьезные вложения как частного, так и государственного капитала в инфраструктуру.
А программы, аналогичные туристическому кешбэку, в совокупности с маркетинговыми активностями по продвижению этого направления должны сгладить сложности с доступностью этих отдаленных территорий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 новых курортов появятся на территории Дальневосточного федерального округа, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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