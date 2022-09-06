Москва, 6 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Развитие Дальнего Востока как туристического бренда имеет серьезный потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.

Надальнийвосток.рф Дальний Восток

«С точки зрения природных достопримечательностей Дальний Восток — одно из самых привлекательных и интересных направлений в России.

Однако сегодня это направление имеет несколько значимых ограничений — это его отдаленность, связанные с этим высокие цены на билеты и отсутствие развитой инфраструктуры и сервиса.

Причем, несмотря на эти ограничения, туристический поток до пандемии стабильно прирастал на 5-7% в год.

В последние же два года происходит глобальное перераспределение туристических потоков, и большое число туристов, ранее путешествовавших за границу, обратило свое внимание на внутренние направления.

Соответственно, при грамотном подходе создание курортов на Дальнем Востоке, о которых объявили на ВЭФ, может дать толчок к развитию этих территорий, считает эксперт.

Для этого необходимы будут серьезные вложения как частного, так и государственного капитала в инфраструктуру.

А программы, аналогичные туристическому кешбэку, в совокупности с маркетинговыми активностями по продвижению этого направления должны сгладить сложности с доступностью этих отдаленных территорий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 новых курортов появятся на территории Дальневосточного федерального округа, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Читайте также: Чернышенко анонсировал появление 12 курортов на Дальнем Востоке