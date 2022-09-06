Вашингтон, 6 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В США работают над документальной лентой о судебном процессе по обвинению в клевете между актёром Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Хёрд. Об этом 6 сентября сообщило издание Metro.

GabboT Джонни Депп и Эмбер Хёрд

Известно, что будущая картина под названием «Эмбер против Джонни: американский суд» подробно расскажет о судебном процессе и совместной жизни пары до публичного скандала. Выход фильма намечен на 16 сентября 2022 года.

Напомним, в июне 2022 года Джонни Депп выиграл дело о клевете против бывшей жены Эмбер Хёрд. В результате суд обязал Хёрд выплатить Деппу многомиллионную компенсацию.