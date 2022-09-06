Берлин, , 13:55 — REGNUM Власти Германии едва ли поменяют свою позицию по отправке киевскому режиму танков Leopard 2. Об этом 6 сентября сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в Киеве.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Напоминается, что представитель киевского режима Денис Шмыгаль ранее сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем поставки этих танков, однако последний не стал давать Киеву каких-либо конкретных обещаний, так как у него «не было никакой готовности» менять нынешнюю позицию и отправлять бандеровцам наступательные виды вооружений.

При этом указывается, что Киев якобы ещё в апреле получил предложение оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW) приобрести 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет за €1,5 млрд. Также уточняется, что для проведения такой сделки в любом случае нужно одобрение властей ФРГ, а официально KMW запроса в правительство не направлял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Евросоюз не задумывается о последствиях военной поддержки киевского режима, настрой на затягивание конфликта угрожает безопасности всего континента.