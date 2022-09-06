Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа туристический поток составил почти 4,5 млн поездок. Об этом сообщает пресс-служба полномочного президента РФ в УрФО.

Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском ФО

По мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, в ближайшие годы турпоток на Урал может существенно вырасти.

«Богатое историческое и культурное наследие, достопримечательности, природа способные удивить даже искушённого туриста. Важно развивать именно межрегиональную туристическую интеграцию. Работать над пакетным предложением, которое включало бы несколько городов и регионов, с комплексными и качественными услугами», — считает Владимир Якушев.

Отмечается, что 6 сентября полпред в УрФО участвует в заседании президиума Госсовета, которое в рамках VII Восточного экономического форума проведёт президент России Владимир Путин. Главная тема Госсовета — развитие туризма в РФ.