Москва, 6 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные уничтожили на территории б. УССР три склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны России.

Johan Viirok Оружейный склад

В ведомстве уточнили, что склады были ликвидированы в районе Великое Артаково Николаевской области.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке [киевских] войск на николаево-криворожском направлении», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 сентября, российские войска уничтожили в Николаевской области два склада со снарядами для систем залпового огня, включая HIMARS, предназначавшиеся для киевских боевиков.

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3 сентября в районе Константиновки ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США с машиной подвоза боеприпасов.

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