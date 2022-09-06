Ереван, 6 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Заявление минобороны Азербайджана о том, что армянская армия произвела обстрел позиций азербайджанских вооруженных сил, является «дезинформацией», заявили в министерстве обороны Армении.

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«Такой способ работы, основанный на распространении абсолютно ложной информации о попытках армянской стороны осуществлять агрессивные действия и искусственно нагнетать обстановку на армяно-азербайджанской границе, никак не может способствовать реальной стабилизации приграничной ситуации», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении подчеркнули, что вооружённые силы республики не стреляли по позициям Азербайджана. Кроме того, от выстрела с азербайджанской стороны получил смертельное ранение сержант-срочник.

Напомним, в сентябре Азербайджан после некоторой пазы продолжил регулярно обвинять Армению в обстрелах.