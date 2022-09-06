Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. На полях VII Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, 6 сентября между Корпорацией развития Дальнего Востока и АНО по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «Со-творение» было подписано соглашение, которое поможет развивать издательское дело в регионах и популяризировать чтение среди населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КРДВ.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Книги

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На 2023 год запланировано проведение Дальневосточного книжного фестиваля «Книжный маяк Владивостока».

«Это уникальная, масштабная и социально значимая некоммерческая инициатива. Фестиваль проходит в гибридном формате ON-LIFE, что позволяет сотням тысяч зрителей наблюдать онлайн за всеми событиями в режиме реального времени, а счастливчикам — лично присутствовать на нескольких десятках площадок», — прокомментировал президент АНО «Со-развитие» Денис Котов.

Как сообщало ИА REGNUM, уголь из Амурской области намерены отправлять в Китай конвейером. Соглашение о его строительстве подписали 6 сентября Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и «Корпорация Сюань Юань» на полях VII Восточного экономического форума.