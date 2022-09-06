Чебоксары, 6 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Минкультуры Чувашии заявило о требовании в размере более 27,4 млн рублей в рамках дела о банкротстве общества «Строительно-промышленная корпорация «Возрождение», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсный управляющий уведомил о получении требования минкультуры Чувашии на сумму27 454 964,14 рубля. Отмечается, что основанием возникновения задолженности является государственный контракт на выполнение работ по реконструкции здания ГУК «Чувашская государственная филармония» от 16 октября 2008 года, шесть дополнительных соглашений и соглашение о расторжении контракта.

Отметим, что государственный контракт был заключён в 2008 году на сумму516 252 591,4 рубля, его расторгли в июле 2019 года. В минкультуры со ссылкой на строительно-техническую экспертизу отмечают, что «объём не принятых работ составил27 454 964,14 рубля».

Решение об удовлетворении требований потенциального кредитора или об отказе принимает Арбитражный суд Чувашии.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Строительно-промышленная корпорация «Возрождение» зарегистрировано в 2002 году в Чебоксарах, заявленный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Общество признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашии от 13 сентября 2021 года, открыто конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM , Чувашскую государственную филармонию первоначально планировали реконструировать в 2008–2013 годы, но фактически строительные работы начались в 2017 году и их должны были завершить в июне 2019 года. С тех пор каждый год сроки завершения реконструкции переносились, её удалось ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.