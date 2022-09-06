Нижнекамск, Татарстан, 6 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Посетитель суши-бара в городе Нижнекамске обратился в Роспотребнадзор после пищевого отравления. По результатам обследования работу учреждения общественного питания приостановили, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Исследования подтвердили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них: несоблюдение поточности технологических процессов, нехватка моечного оборудования, отсутствие маркировки разделочного инвентаря, несоблюдение условий хранения пищевой продукции. В образцах отобранных проб продукции (роллы, суши), в смывах с технологического инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы о временном запрете деятельности. Нижнекамским городским судом вынесено постановление о приостановлении деятельности предприятия на 45 суток.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года в одном из кафе Казани выявили массовое заболевание сальмонеллезом. За 4 дня поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения.

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