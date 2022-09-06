Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля сбил в центре Санкт-Петербурга троих пешеходов на тротуаре, сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло утром 6 сентября на улице Колокольная, у дома 2/18. 24-летний водитель автомобиля Ford Focus при повороте с трамвайных путей по Владимирскому проспекту на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

«В результате ДТП пешеходы — молодой человек 2003 года рождения в тяжёлом состоянии и женщина 1958 года рождения в состоянии средней степени тяжести — доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Третья жертва ДТП — девушка 2004 года рождения — после оказания медицинской помощи отпущена домой.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — добавили в полиции.