Астрахань, 6 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Руководитель Астраханского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» признана судом виновной в невыплате заработной платы своей сотруднице, об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Пресс-служба Костромского областного суда Зал суда

Как установлено судом и следствия, глава реготделения с августа по 2018 года по март 2019 года не выплачивала заработную плату своей сотруднице. Общая сумма долга достигла 180 тысяч рублей. При этом возможность оплатить задолженность подсудимая имела — деньги на расчётном счёте организации были.

Суд признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.