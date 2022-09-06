Козельск, Калужская область, 6 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской области 50-летний мужчина погиб из-за падения на него дерева в ходе работ по лесозаготовке в окрестностях деревни Григоровское Козельского района. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

По предварительным данным, двое мужчин по договоренности с предпринимателем помогали в вырубке деревьев в лесном массиве. 50-летний мужчина спилил дерево, которое повалилось на другое дерево. Последнее упало на землю и придавило пострадавшего.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.