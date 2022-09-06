Брянск, 6 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Работы по замене старых троллейбусных опор проводят в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе городской администрации.

https://bga32.ru Замена опор

В рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта по обновлению городского троллейбусного хозяйства рабочие меняют столбы, признанные непригодными для дальнейшей эксплуатации. В 2022 году установят 163 опоры, из них 68 уже смонтированы. В общей сложности до конца 2023 года в Брянске заменят 326 опор контактной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, регион вошёл в федеральную программу по модернизации инфраструктуры и обновлению парка подвижного состава троллейбусного управления. Общая стоимость работ составит четыре миллиарда рублей.