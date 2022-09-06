Москва, 6 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Не секрет, что, вопреки всем попыткам, убеждениям и ожиданиям, ЕС так и не удалось существенно снизить свою зависимость от экспорта нефти и газа из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сегодня Европейский союз по-прежнему зависит от России примерно на 45% своих потребностей в газе (это около 180-200 млрд кубометров), при этом некоторые страны ЕС, такие как Италия и Германия, более уязвимы, чем другие.

Газ используется в целом ряде процессов, о которых большинство людей даже не догадываются. Например, ковка стали для производства автомобилей, изготовление удобрений и стекла, пастеризация молока и сыра и многое другое. Поэтому нехватка газа может нанести тяжелый удар по и без того проблемной экономике Евроблока.

На глобальном рынке сейчас большой спрос на энергоносители, поэтому найти альтернативные поставки не так-то просто. Европе особо рассчитывать не на кого, кроме США, которые пытаются увеличивать производство СПГ.

Но Америка может предложить здесь и сейчас всего лишь 28 млрд кубометров загрузив на полную мощность свои заводы СПГ, что составляет лишь 16% от общего объёма необходимого для ЕС. Другой вопрос — цена данного поставляемого СПГ, которая определяется рынком на спотовых биржах фьючерсов, и сейчас она запредельная.

Найти альтернативные источники СПГ — это лишь часть проблемы, другой вопрос – это наличие терминалов приёма газа и системы трубопроводов, которых у ЕС ограниченное количество.

Строительство дополнительных терминалов СПГ и системы трубопроводов подразумевает миллиардные финансирования и несколько лет работ. Также потребуется строительство дополнительных специализированных танкеров.

Отсюда главными минусами СПГ является также более высокая его стоимость и нехватка терминалов. С учетом вышесказанного, рассматривать СПГ как альтернативу замены российского газа в среднесрочной перспективе не представляется возможным. Другое дело – альтернативная и атомная энергетика, но на это требуется минимум лет пять.

Несмотря на то, что ЕС и его члены демонстрируют высокую степень сплоченности и решимости, подрывая при этом российскую экономику с помощью санкций, но они же явно дорого обходятся и тем, кто их вводит. ЕС заявил о своем плане REPowerEU по существенному сокращению и достижению независимости от российского газа до 2030 года.

Но сможет ли ЕС действительно это сделать – очень спорный вопрос. Пока ясно одно: у России есть в запасе 5-6 лет, когда можно диктовать свои условия ЕС с позиции силы. Главное не упустить этот шанс, ведь в долгосрочной перспективе ситуация может измениться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет Европа не сможет отказаться от российского газа, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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