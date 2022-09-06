Москва, 6 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Судя по прогнозу министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика обладает большим потенциалом: в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация», к 2030 году ВВП превысит показатель 2021 года на 17%. Как сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, принимавший участие в совещании, Решетников действительно называл такую оценку. Помимо этого, ощутимо вырастут реальные доходы населения. Его выступление на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики, состоявшееся 30 августа под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина, вселяет уверенность, что цели нацпроектов будут достигнуты в установленные сроки.

Алексей Колчин ИА REGNUM «За Россию!»

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По словам источников, к 2030 г. правительство ожидает, что структура экономики серьезно изменится: доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, это будет компенсировано увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования. Достичь таких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы.

О начале ее разработки «Ведомости» сообщали в июле. С июня в правительстве проходили стратегические сессии по ключевым направлениям будущего развития. На совещании 30 августа были подведены промежуточные итоги разработки ведомствами отраслевых программ. По словам источников «Ведомостей», схематично стратегия может быть представлена в виде следующих блоков.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры под новые потребности в экспорте и импорте, в том числе в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) . Ключевые KPI по этому блоку — прирост грузопотока по основным транспортным коридорам, увеличение объемов поставок продукции ТЭКа, переориентированных с Запада на Восток.

Поддержка проектов импортозамещения . Одна часть этого направления предполагает реализацию коротких рыночных инициатив для достижения быстрых и ощутимых эффектов, другая — запуск системных мегапроектов с господдержкой. Все отраслевые группы сформировали заказ для промышленности по конкретным позициям, уточнил один из собеседников. Он отметил, что стимулировать импортозамещение планируется за счет бюджетного финансирования и гибкой таможенно-тарифной политики. Причем для сложных проектов потребуется поддержка из казны «полным рублем», чтобы гарантировать их завершение, добавил он. В результате планируется рост локализации по конкретным товарам, рост доли российской продукции в потреблении по группам.

Обеспечение технологической самостоятельности — фактической доступности на рынке всех необходимых технологий . Достичь этого планируется через отечественные разработки и импорт. По словам одного из источников, здесь потребуются настройка и приоритизация государственного технологического заказа и прямой заказ со стороны промышленности.

Цифровизация — создание собственной IT-основы в виде оборудования и программного обеспечения (ПО). Приоритетом станет цифровизация реального сектора, обеспечение доступности полных линеек ПО взамен ушедших западных, отмечает федеральный чиновник.

Поддержка частной инвестиционной активности . По этому направлению власти планируют в том числе содействовать импорту оборудования через меры таможенно-тарифного регулирования и кредитование. Также будут использоваться средства ФНБ для финансирования крупных долгосрочных проектов, госгарантии и поручительства, инструменты институтов развития.

Обеспечение достаточных финансовых ресурсов для перенастройки экономики , в том числе с учетом закрытия доступа к западному финансированию. В этой сфере правительство хочет содействовать развитию фондового рынка и банковского сектора.

Повышение гибкости рынка труда . Это направление включает в себя мероприятия по облегчению территориальной мобильности населения и межотраслевого перетока рабочей силы. В числе мер также подстройка среднего специального, дополнительного образования под новые потребности, подготовка IТ-специалистов и инженерных кадров.

Развитие предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос : жилье и ЖКХ, культура, досуг, спорт. Также планируется реализовывать потенциал внутреннего туризма, т. е. вкладываться в инфраструктуру и средства размещения.

Развитие социальной сферы . Эта часть общей стратегии будет реализовываться в русле национальных целей развития до 2030 г. На совещании подчеркивалось, что все принятые социальные обязательства будут безусловно выполняться. Кроме того, планируется усиливать импортозамещение в здравоохранении за счет дальнейшего развития отечественной фармацевтической промышленности, медицинских технологий и производства оборудования, расширить предложение медицинских и социальных услуг.

Региональное развитие . Направление включает в себя привязку системных и отраслевых задач на уровень субъектов. Правительство хочет отдельно сфокусироваться на Кавказе, Прикаспии и Дальнем Востоке в связи с перенаправлением транспортных потоков.

Развитие интеграции в ЕАЭС и сотрудничества со странами-партнерами. По этому направлению планируется развитие в сфере не только взаимной торговли, но и производственной кооперации — на основе конкретных проектов, а также возвращение к практике заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений с другими странами.

По каждому блоку установлены конкретные KPI. В результате реализации стратегии бюджетный дефицит может возрасти, признают собеседники, но не в ущерб обеспечению долгосрочной макростабильности. При этом он должен оставить возможности для сохранения мягко-нейтральной ДКП и частного кредитования экономики.

По оценке директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, все представленные сценарии исходят из текущего состояния ситуации — санкционного давления и понимания того, какие наборы проектов и мер экономической политики могут быть реализованы в ближайшей перспективе.

«Целевой сценарий предполагает, что к 2025 г. Россия выйдет на уровень 2021 г., и это сверхзадача правительства. Если санкционное давление будет усиливаться и мы увидим признаки замедления мировой экономики, сползание в рецессию, то, скорее всего, верхняя граница снизится и этот сценарий будет менее оптимистичен», — отметил учёный. По его словам, сценарий до 2030 г. предполагает три стадии: преодоление шока, адаптацию, устойчивое развитие.

Широв также отметил, что Минэкономразвития исходит из того, что структурная адаптация невозможна без принятия концепции дефицитного бюджета:

«Присутствуют разные точки зрения по поводу размера дефицита, но есть критерии, которые использует, например, ЕС: порядка 3% ВВП».

По словам эксперта, дефицит можно покрывать через наращивание внутренних заимствований, средствами ФНБ — этих ресурсов должно хватить на 3−4 года дефицитного бюджета.

Указанные темпы роста в 17% к 2030 г. возможны, потому что фактически ситуация преподносит больше положительных сюрпризов, считает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала» Софья Донец.

По её словам, еще в мае в Минэке под руководством Максима Решетникова ожидали более серьезного спада, но экономика смогла приятно удивить.

Как сообщалоИА REGNUM, национальные цели развития России и единый план по их достижению до 2030 года определены Указом Президента №474 от 14.07.2020 г. Основными стали: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация; региональное развитие.

Инструментом их реализации стали национальные проекты.