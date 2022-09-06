Москва, 6 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Крупное хранилище топлива, снабжавшее войска киевского режима, уничтожено российской ракетой «Калибр». Об этом сообщает Минобороны России 6 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМФ России

В ведомстве уточнили, что хранилище топлива, которое предназначалось для группировки ВСУ на николаево-криворожском направлении, находилось у села Карповка в Днепропетровской области. Его поразили высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска продолжают отбивать попытки атак ВСУ на отдельных участках николаево-криворожского направления.

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